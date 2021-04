Come preparare il pane con le noci, la ricetta della tradizione

La ricetta completa del pane alle noci (giallozzafferano.it)

Ingredienti

• 450 gr. farina tipo "0"

• 50 gr. farina integrale

• 1 cubetto di lievito di birra fresco

• 500 ml Acqua

• 10 gr. sale

• 100 gr. noci (potete anche abbondare)

Procedura

Sgusciare le noci e sminuzzarle. Versate i due tipi di farina in una ciotola e mescolatele. Dai 500 ml di acqua mettete da parte una piccola parte, intiepiditela e scioglieteci dentro il lievito di birra. Unite le farine mescolate in precedenza, aggiungendo l’acqua. Impastata per una decina di minuti, aggiungete le noci sminuzzate e impastate per altri 5 munito circa.

Mettete l’impasto in una ciotola, coprite tutto con pellicola e aspettate la levitazione per circa un’ora e mezzo. Il volume dovrà essere raddoppiato. Nel frattempo, preriscaldate il forno a 200°. Trascorso il tempo necessario, infornate per mezz’ora.

Fonte ricetta: giallozzafferano.it