Paccasassi, «buoni anche per la pelle»: Daniele e Fede lanciano la start-up

I marchigiani, e neppure tutti, li conoscono come pietanza. «E se ne facessimo un prodotto per la cosmetica?» L’intuizione è venuta a Daniele Aloi (31 anni) e Federico Patrizi (30). Il primo, barese ma innamorato delle Marche, l’altro di Macerata. Si sono conosciuti alla Bocconi di Milano e durante il lockdown passato a Sirolo hanno deciso di esportare in cosmetica le proprietà benefiche della pianta tipica del Conero. E’ nata così la start-up "Conero Beauty", che si propone un duplice obiettivo: far conoscere la riviera fuori dai propri confini e smentire l’etichetta di "inefficace" che spesso accompagna i prodotti naturali.

La storia

«Eravamo a Sirolo in smart working- racconta Daniele- Federico lavorava da tempo nella cosmetica come marketing, io mi occupavo di marketing reputazionale per Google. Eravamo soddisfatti dei nostri impieghi, ma volevamo qualcosa di nostro». L’idea di un nuovo uso del paccasasso nasce dalla sua stessa reputazione: «E’ considerato dai locali un “rimedio della nonna” per diversi mali- racconta Daniele- ci siamo fatti incuriosire e abbiamo approfondito la cosa con degli studi». Daniele e Federico hanno quindi consultato le ricerche già pubblicate sul Crithmum Maritimum, pianta di cui il “paccasasso” è un genotipo specifico. Non solo «Abbiamo comprato dei paccasassi da un’azienda agricola autorizzata alla coltivazione (è una specie protetta e non può essere eradicata spontaneamente, ndr) poi abbiamo commissionato uno studio a un laboratorio di chimica cosmetica di Macerata. I risultati hanno confermato che i paccasassi sono ricchissimi di vitamina C, l’acido ascorbico è alla base della cosmetica anti-age». I ragazzi hanno quindi perfezionato un metodo di estrazione della vitamina e lo hanno brevettato: oggi sono i soli in Italia a poter commercializzare il paccasasso ad uso cosmetico.

Le proprietà e i prodotti

«Abbiamo visto che i paccasassi hanno effetti rigenerativi e anti-età, ma anche proprietà antinfiammatorie. La tollerabilità dei prodotti su diversi tipi di pelle ci ha permesso di accedere al mercato farmaceutico, che insieme allo shop online è il nostro principale canale di vendita». "Conero Beauty "ha già lanciato una linea di 7 prodotti “essential”: Mousse detergente, siero viso (lenitivo e anti-imperfezioni), due creme viso (purificante e ridensificante) e una crema mani. All’hotel Emilia di Portonovo saranno presentati proprio oggi due nuovi prodotti: lo scrub corpo e una crema corpo rassodante, che saranno in commercio nella prima decade di ottobre.