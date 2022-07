L'Ancona degli over 65, il Comune lancia il questionario sulla qualità della vita

Il Comune di Ancona aderisce al progetto europeo “Socio Bee” con la finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il loro diretto coinvolgimento. Al progetto partecipano tre città pilota con tre diverse categorie di popolazione: Ancona (Italia) – target: popolazione over 65; Saragozza (Spagna) – target. popolazione giovanile; Marousi (Grecia) – target: lavoratori pendolari.

Socio Bee contribuirà ad ampliare le capacità della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico di Ancona. Inoltre, aiuterà ANCONA a fare esperienza in progetti di ricerca internazionali e ad acquisire conoscenze approfondite nei settori dell’inquinamento atmosferico, del coinvolgimento dei cittadini nella ricerca (Citizen Science) e del cambiamento comportamentale. Nell’ambito del progetto è previsto un primo questionario rivolto alla popolazione anconetana con età uguale e superiore ai 65 anni. Il questionario, disponibile sul sito del Comune di Ancona a questo link è del tutto anonimo, richiede pochi minuti per compilarlo ed è finalizzato a testare un primo possibile gradimento dei cittadini over 65 sulle tematiche del progetto.