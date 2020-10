Oscarì suona per il figlio, l’emozionante featuring con Flowing Rivers | VIDEO

Venerdì 16 Ottobre è stato ufficialmente rilasciato in tutti i negozi online, il brano “Flowing Rivers - For You (feat. Oscar Oliva)”. Composto dal produttore Matteo Cerescioli (in arte “Flowing Rivers”), con la collaborazione del percussionista Oscar Oliva. Il brano è stato trasmesso in anteprima da La5 nel reality “9 mesi“, in cui Oliva ha partecipato cantandolo dal vivo per suo figlio ancora in grembo alla mamma Laura. Il brano poi per l’uscita ufficiale è stato rifinito con la parte vocale ricantata in madre lingua da un cantante professionista Statunitense. Fra gli artisti che hanno preso parte alla produzione, c’è Melissa Cantarini, violinista di Castelfidardo diplomata al conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e che collabora con diverse orchestre e formazioni cameristiche. Il videoclip, realizzato dal videomaker Marco Marchi, è stato reso pubblico nella giornata di Domenica 18 Ottobre su tutte le piattaforme social. Nelle riprese, compaiono alcune delle zone più caratteristiche del capoluogo dorico, che si sposano alla perfezione con il motivo sognante e allo stesso tempo travolgente della strumentale. In particolare la celebre “Seggiola del Papa” la fa da padrone e viene ancor più valorizzata dalla danza armoniosa della ballerina e live performer Veronica Mariani. Una collaborazione che vede l’incontro fra artisti provenienti da ambiti differenti, ma che hanno saputo unire le loro conoscenze e qualità, realizzando un prodotto dal sapore internazionale.