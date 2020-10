Lancette da spostare, l'ora solare è alle porte: i possibili effetti sulla salute

Giornate più corte di un'ora nel penultimo week end di ottobre: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 occorrerà ricordarsi di spostare le lancette degli orologi indietro di un'ora. Rimarranno posizionate in questo modo fino al prossimo 28 marzo 2021, quando tornerà l'ora legale. Anche per l'orologio dunque l'estate è definitivamente alle porte, la consolazione è che si dormirà un'ora in più. Possono esserci però delle lievi ripercussioni a breve termine tra cui:

insonnia

sonno interrotto

abbassamento della concentrazione

irritabilità

inappetenza

Lo spostamento viene effettuato di notte perché in quegli orari la circolazione dei treni e di mezzi pubblici è ridotta al minimo, e dunque si riducono anche i disallineamenti rispetto agli orari giornalieri programmati.