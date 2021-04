Olimpiadi di italiano, la studentessa del "Galilei" vola in finale nazionale

Ilaria Angeloni del Liceo Scientifico Statale “Galilei” si è guadagnata la Finale nazionale alle Olimpiadi di italiano. Decima nella classifica nazionale, tra 2035 semifinalisti. Con questo brillante risultato Angeloni, che frequenta la quarta D, accederà alle finali, nella categoria Senior, insieme ad altri 40 concorrenti provenienti da tutta Italia. La Finale nazionale si svolgerà a Roma nei giorni 10-11-12 maggio, se in presenza, oppure l’11 maggio online sulla piattaforma delle Olimpiadi di Italiano. Soddisfazione anche per la categoria Junior: la giovane Alice Ventura, studentessa della classe seconda B del “Galilei”, è arrivata quinta nelle Marche e, a livello nazionale, ottantaduesima su 1956 semifinalisti. Tutti i concorrenti del “Galilei” si sono posizionati nella prima metà della classifica nazionale.

Grande soddisfazione da parte della preside, professoressa Annarita Durantini, che si è complimentata con l’intero Dipartimento di Lettere del Liceo per i risultati raggiunti dagli allievi e dalle allieve. Un ringraziamento particolare va alla prof.ssa Francesca Peloni, coordinatrice del Dipartimento e referente del progetto Olimpiadi di italiano, nonché al prof. Gianluca Morganti, docente di Informatica. Entrambi i docenti, infatti, hanno assistito gli studenti nelle fasi eliminatorie e nelle semifinali. Le prove della Finale si basano prevalentemente su materiale autentico (testi letterari, giornalistici, testi scientifici di tipo divulgativo, ecc.). Il programma dettagliato sarà pubblicato sul portale del Ministero dell’Istruzione e sul sito www.olimpiadi-italiano.it. Le spese di viaggio a Roma, soggiorno (vitto e alloggio) degli studenti partecipanti alla Finale nazionale sono a carico del Liceo Classico “M. Cutelli” di Catania.

In caso di necessità di realizzazione della Finale Nazionale in modalità online (a seguito di decisione in tal senso da parte degli Uffici competenti del Ministero dell’Istruzione), questa si svolgerà sulla piattaforma l’11 maggio. La proclamazione dei vincitori avverrà in modalità virtuale con diretta YouTube il 14 maggio 2021. Saranno premiati i primi tre classificati assoluti, il primo classificato di ogni indirizzo di istruzione (liceale, professionale, tecnica), il primo classificato delle Scuole italiane all’estero. I vincitori sono destinatari della somma annua prevista nell’ambito del programma annuale del Ministero dell’Istruzione “Io merito” per la Valorizzazione delle eccellenze. A tutti i candidati alla Finale Nazionale viene rilasciato il diploma di partecipazione alle Olimpiadi di Italiano - X Edizione - A.S. 2020-2021. Informazione, comunicazioni, variazioni di programma sull’organizzazione e svolgimento della competizione saranno tempestivamente pubblicati sul sito delle Olimpiadi di italiano.