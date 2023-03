Peripezie alle spalle, apre "Ricomincio da due": aperitivo e musica per la prima del nuovo ristorante in centro

ANCONA - Dopo mille peripezie apre finalmente il locale "Ricomincio da due" in via della Loggia 5. Domani, dalle 18 in poi è previsto un aperitivo di benvenuto per poi aprire i battenti a pieno regime in 'orario serale. La cantante. Michela Casamassima sarà protagonista della parte musicale.

Il locale è gestito da Antonietta Bonino, per tutti Antonella e prenderà il posto della Taverna Pizzeria Loggia XV (un tempo Mangiare Bere Uomo Donna) dove Antonietta ha lavorato come cuoca. Figlia di Enrica Massa, indimenticabile ristoratrice scomparsa un anno fa, si è avvicinata alla cucina nel 1978, appena arrivata ad Ancona. Cuoca di professione, Antonietta ha deciso di mettersi in gioco prendendo in gestione il ristorante di via della Loggia 5. «Ho voluto mettermi in gioco, dimostrare quanto valgo. Non c’è un’età per farlo- spiega la signora Bonino-. Ho due figlie che mi stimolano e che mi hanno spinto ad aprire questo locale. Entrambe mi daranno una mano. La più piccola, Lucrezia, ha 25 anni e lavorerà con me nel ristorante. La più grande, Michela, si occuperà della parte amministrativa. Loro sono la mia forza, ecco perché il locale si chiama “Ricomincio da due”».