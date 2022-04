La passione per il Giappone diventa un lavoro: a 21 anni Sofia apre la sua fumetteria

Osimana da generazioni, decide di aprire una fumetteria a Porto Recanati. Sofia Pizzichini ha inaugurato il 23 aprile scorso il suo nuovo locale "Akihaba Store", in via degli Orti, zona stazione. Tutto nasce dalla sua grande passione per i fumetti, in particolare per i manga e per il Giappone.

Sofia ha 21 anni e con entusiasmo ha deciso di trasformare la sua passione nel suo lavoro. Nel negozio, oltre ai manga, c'è spazio anche per i fumetti americani, i gadget e le figures che rappresentano i protagonisti. «L'idea di questa attività nasce dalla mia passione per il Giappone- spiega Sofia- Sin da piccolina guardavo cartoni animati giapponesi scoprendo poi negli anni che quel mondo era molto più vasto di quello che credevo. È iniziato così l'amore per i Manga e come si dice "Fai della tua passione il tuo lavoro e non lavorerai un giorno della tua vita"».