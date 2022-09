Barbara va in pensione, "Nuova immagine" chiude: la commovente lettera alle clienti

ANCONA - Barbara Rinaldi va in pensione, chiude il salone "La nuova immagine" di piazza don Minzoni. Barbara e Cristiana hanno iniziato a lavorare in quel salone all'età di 15 anni. Dall'essere dipendenti sono passate poi a rilevare l'attività portandola avanti per 46 anni. Un'attività che è divenuta parte integrante della via e un punto di riferimento per le tante clienti che hanno accompagnato Barbara e Cristiana nella loro crescita personale e professionale. Al giorno d'oggi non sono molte le attività che hanno così tanti anni alle spalle. "Nuova Immagine" è cresciuta ed è continuata a vivere grazie ai sacrifici di due sorelle che per il lavoro non si sono mai tirate indietro. Ora questo splendido percorso è giunto alla fine. Barbara vuole quindi salutare tutte le sue clienti con una lettera e un ringraziamento. Lo stesso avrebbe sicuramente voluto fare Cristiana che purtroppo è venuta a mancare a Marzo.

«Come tutte le favole.. prima o poi, seppur a lieto fine... ma devono finire! Sono stati anni di sacrifici, cambiamenti, evoluzioni.. e soprattutto soddisfazioni per me, per noi: io, Cristiana ed Ilda. Ringrazio chi ha scelto di far parte di questa grande famiglia, quella di " Nuova Immagine " . Infatti, siete state voi con la vostra fiducia, ad aver reso possibile 46 anni della nostra meravigliosa attività. E siete state voi, ogni giorno ad aver messo insieme a me, un mattoncino in più, per arrivare in cima! Ad oggi dall'alto, guardo il panorama finalmente e sono fiera. Ognuna di voi ci ha forgiate; ognuna di voi oggi mi lascia nel cuore un ricordo meraviglioso che io ed Ilda custodiremo con cura. Certo, avrei preferito andare in pensione e chiudere questo capitolo della mia vita.. così come l'ho aperto; insieme a mia sorella 46 anni fa. Ma del resto in ogni favola che si debba rispettare, ci sono sempre gli incidenti di percorso. È la vita! E nonostante ciò sono orgogliosa ed anzi, siamo orgogliose del lavoro che abbiamo fatto ogni giorno con passione ed impegno. Per questo, andrò in pensione serena.. portando tutte voi nel mio cuore, per sempre. Per concludere, il ringraziamento più importante vorrei farlo ad Ilda: collega, amica e compagna fedele, per me. Grazie a tutte, vi voglio bene. Barbara».