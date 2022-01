Il rock moderno che tocca il cuore, sorpresa in ospedale: suonano i Nova

ANCONA - Suonano rock moderno, vengono da Recanati e hanno l’obiettivo dichiarato di partecipare a Sanremo. Questa mattina hanno portato gioia e spensieratezza a Torrette, in particolare ai bambini ricoverati in cardiochirurgia perdiatrica e agli operatori sanitari. I “Nova” hanno suonato per oltre mezz’ora sotto le finestre del reparto. Musica inedita: «Le nostre canzoni toccano gli argomenti principali dell’essere umano, dalla fallibilità alla caducità. Siamo tutti come foglie che cadono quello che vogliamo esprimere ì “canta sempre, nonostante tutto”. Ecco, vorremmo che questi bambini cantassero con noi, anche se non conoscono le nostre canzoni perché sono inedite» ha spiegato il batterista Sebastiano Massaccesi.

«Questa idea serve per allietare la mattinata di questi ragazzi, volevamo portare un po’ di gioia in questo periodo difficile» ha aggiunto Michele Cesari, uno dei chitarristi della band.

Infermieri, medici e bambini si sono affacciati alle finestre e la performance. La band nasce nel 2019: «Il progetto è nato grazie a Michele, che ha unito il gruppo- racconta Sebastiano- veniamo da ambiti diversi, dal metal alla classica. Le nostre diverse personalità hanno dato forma a questo stile “casalingo” ma al contempo nuovo». Un pensierino a Sanremo ci va sicuramente «specialmente dopo che il rock italiano è tornato in auge nel mondo grazie ai Maneskin- conclude il batterista- Perché no, ci abbiamo già provato e nel 2022 sicuramente ci vedrete a Sanremo».