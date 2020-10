I nomi (compresi quelli esotici) più diffusi di bimbo e bimba: la top 10

Cicogna in arrivo? Al nome molte famiglie ci hanno già pensato da mesi, ma c’è anche chi non ha ancora sciolto le riserve. Il portale Pianetamamma ha elencato una classifica dei primi 10 nomi più diffusi per bambino, bambina compresi quelli scelti dalle famiglie straniere. La situazione del 2020 e la proiezione per il 2021.

I nomi per lui

Leonardo

Francesco

Alessandro

Lorenzo

Mattia

Andrea

Gabriele

Riccardo

Tommaso

Edoardo

I nomi per lei

Sofia

Giulia

Aurora

Alice

Ginevra

Emma

Giorgia

Greta

Beatrice

Anna

I nomi esotici

Il primo nome “esotico” nella classifica maschile è “Gabriel” (28° posto), il successivo è “Thomas” (34° posto), poi “Samuel” (35°). Chiude Nathan al 50° posto. Nell’elenco femminile c’è invece “Nicole” (15° posto), seguita da “Isabel” (34° posto) ed “Emily” al 38° posto. Chiude Chloe in 50° posizione.