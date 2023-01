Dove sciare nelle Marche: 8 posti per un'avventura "white" a due passi da casa

Voglia di sci? Non c’è bisogno di raggiungere le Dolomiti, perché nelle Marche c’è (anche) la possibilità di andare sulla neve. Il catalogo dei migliori posti “white” per grandi e piccini.

Sarnano

Fa parte dei Sibillini ed è una delle più importanti e conosciute stazioni sciistiche tra Umbria e Marche.

Sassotetto-La Maddalena

Piste di difficoltà media, impianti di risalita e possibilità di praticare snow board nell’apposito park. Per lo sci ci sono 5 piste da discesa per oltre 11 chilometri e 9 impianti di risalita a patire da 1.300 metri sul livello del mare. Quota massima a 1.600 metri.

Acquacanina e Monte Ragnolo

Pista da fondo permanente, unica nelle Marche. Sul monte ragnolo ci sono 5 piste da fondo di cui una panoramica. Ideale per lo snowkite.

Bolognola

Diverse sciovie e piste di varie difficoltà con 8 impianti e oltre 6 chilometri di piste. Alcune sono omologate Fisi per sciatori più esperti, mentre per i bambini c’è anche un’area bob.

Frontignano di Ussita

8 piste di difficoltà medio-facile. Campo scuola, area slittini, ma si può fare anche freeride grazie alle varianti delle piste battute. Nordic Walking, ciaspolate e quota massima i 2.113 metri del Monte Bove, ideale per lo sci alpino.

Frontone, Monte Catria

Si trova nelle vicinanze di Cagli e Pergola. La stazione sciistica è a 1400 metri sul livello del mare ed è raggiungibile in funivia. Ideale per famiglie con un’area sciabile di circa 9 km servita da un skilifit, manovia e nastri trasportatori per il Campo Scuola. Possibilità anche per gli amanti del fuori pista grazie ad apposite aree.

Piobbico, Monte Nerone

5 piste a 1.500 metri sul livello del mare per un totale di oltre 6 km, di cui 2 piste blu e 3 rosse. E’ presente una sciovia, uno skilift, uno snowpark per gli appassionati dello snowboard nell’area adiacente le piste da sci, un campo scuola, una pista da bob, uno snow park e diversi impianti di innevamento artificiale.

Ascoli Piceno, Monte Piselli

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, tra ascoli e Teramo. Due impianti di risalita e 5 piste. C’è anche una seggiovia e un campo scuola con tapis roulant.

