Corrado si prende la nebulosa dell'Unicorno. Foto perfetta e lavorazione stile Nasa: «Vi spiego come ho fatto»

ANCONA - Un'altra foto mozzafiato del lettore Corrado Di Noto. Si tratta, come è lui stesso a spiegare, di una nebulosa chimata "Rosetta", che si trova nella costellazione dell'Unicorno. «L'ho ripresa con dei filtri speciali che fanno passare solo delle radiazioni di luce nello specifico di Idrogeno - Ossigeno e Zolfo poi ho miscelato i canali come avviene nelle immagini prodotte dal telescopio spaziale Hubble: per il rosso ho usato lo zolfo per il verde l'idrogeno e per il blu l'ossigeno. Così facendo ho abbattuto il problema dell'inquinamento luminoso e ho ripreso la nebulosa senza avere il problema del chiarore della luna piena». La foto è stata scattata nella zona del Ghettarello.