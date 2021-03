Natasha Stefanenko testimonial delle Marche in "Coldiretti per l'Africa"

L'iniziativa “Prima le mamme e i bambini” vede Coldiretti impegnata nella raccolta fondi per la costruzione in Africa di un reparto di maternità e di una scuola per neo ostetriche

Un cuscino a forma di cuore realizzato dalle agrisarte di Sant’Erasmo, isola della laguna di Venezia, cucendo insieme un tessuto Made in Italy e un Wax africano la cui imbottitura è in fibra naturale di mais e ortica. È il simbolo dell’iniziativa “Prima le mamme e i bambini” che vede Coldiretti Donne Impresa impegnata nella raccolta fondi per la costruzione in Africa di un reparto di maternità e di una scuola per neo ostetriche a Rumbek, in Sud Sudan.

Una iniziativa che nelle Marche ha trovato come testimonial d’eccezione l’attrice e showgirl Natasha Stefanenko, bellissima marchigiana d’adozione, da anni residente nella nostra regione. Con lei hanno aderito tanti personaggi come la senatrice a vita Liliana Segre, dello sport come la nuotatrice Francesca Dallapé e la sciatrice Marta Bassino e dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci, Luisa Rizzitelli, Stefania Petyx di Striscia la Notizia e la ballerina Samanta Togni.