Il Natale all'orto sul Colle dell'Infinito

Natale è tornare a casa, ritrovare la famiglia, godere del calore e dell’affetto di parenti e amici. È il periodo più magico dell’anno, l’occasione più preziosa per trascorrere insieme momenti di serenità e dedicare un regalo speciale ai nostri cari. Per questo anche nel 2021, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano invita il pubblico a visitare l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), che per gli ultimi giorni di apertura del 2021 ospiterà una serie di eventi dedicati ai grandi e ai piccini. Aprono il calendario natalizio due visite guidate speciali al Centro Nazionale di Studi Leopardiani che si terranno domenica 12 dicembre alle ore 16 e alle 16,30. Accompagnati dallo staff dell’Orto sul Colle dell’Infinito, i visitatori andranno alla scoperta dell'istituto di cultura fondato nel 1937 - in occasione del centenario della morte di Giacomo Leopardi - dedicato all’opera del grande poeta. Sarà possibile quindi ripercorrere la storia e la fondazione di questo importante istituto, uno dei più significativi esempi di architettura razionalista delle Marche.

Per l’occasione, gli ambienti del Centro, solitamente chiusi al pubblico, verranno aperti, sarà così possibile visitare la Biblioteca con gli oltre 12.000 volumi dedicati al poeta, la Sala conferenze con la raccolta di cimeli dell’istituto e le stanze della Presidenza, per concludere con la visita al Sacello leopardiano, all’interno dell’attiguo Parco delle Rimembranze. Nella giornata di apertura degli eventi per le festività all’Orto sul Colle dell’Infinito, al termine delle visite guidate sarà offerta una degustazione di dolci tipici, tisane e vin brulé realizzata in collaborazione con la Domus San Giuliano di Macerata. La degustazione dovrà essere prenotata entro 48h ore prima della data dell’evento. Le visite si ripeteranno, senza degustazione, nelle date del 26 dicembre, 30 dicembre, 2 e 5 gennaio 2022, ore 11 e ore 16.

Domenica 12 e 19 dicembre e giovedì 6 gennaio a partire dalle ore 10.30 si svolgerà Creazioni di Natale: colori, forme e personaggi: tre appuntamenti dedicati ai piccini con il laboratorio di pasta di fimo; usando la fantasia si potrà dar vita ad una personale opera natalizia per addobbare l'albero o la casa, da donare e condividere con la famiglia. Nel laboratorio del 6 gennaio i bambini si divertiranno a creare befane personalizzate, scope magiche o calze speciali. I laboratori si svolgeranno in uno dei locali al chiuso attigui l'Orto. Sarà sempre possibile visitare l’Orto sul Colle dell’Infinito e partecipare alle visite guidate che si svolgono ogni sabato e domenica e nelle festività dell’8, 24 (ore 11), 31 dicembre e il 6 gennaio 2022 alle ore 11 e 16. Il programma degli eventi potrebbe subire variazioni, è bene verificarlo sul sito web.



