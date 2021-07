Pubblicazione e premio in denaro: successo anconetano al MYllennium Award

Giulia Marzetti e Daniele Tarabelli sono i due giovani talenti marchigiani che sono stati premiati ieri sera al MYllennium Award, il primo premio “generazionale” in Italia dedicato alle nuove generazioni under 30 e promosso dal Gruppo Barletta.La settima edizione ha visto alternarsi sul palco, allestito ieri sera nella consueta cornice di Villa Medici, tanti giovani talenti meritevoli di un’opportunità concreta e reale: “diventare grandi” coronando un sogno, essere protagonisti del proprio futuro. A presentare l’evento e premiare i migliori Caterina Balivo e Pierluigi Pardo. I 35 vincitori sono stati selezionati da un Comitato Tecnico-Scientifico di professionisti per 9 categorie in gara: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo “MyREPORTAGE”, Opportunità di lavoro e formazione “MyJOB”, Architettura/Street art “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Sport e dual career “MySPORT” e Imprenditoria sociale “MySOCIALIMPACT”.

Ad aggiudicarsi il premio MyBOOK, incentrato sulle due tracce “Accordo di Parigi sul clima” e “L’intesa Snam-Ferrovie dello Stato per i nuovi treni all’idrogeno”, è stata Giulia Marzetti (Fermo), che si è aggiudicata 1.000 euro e la pubblicazione con Gangemi Editore.MySPORT ha assegnato a Daniele Tarabelli (Ancona) per l’ambito “saggistica” un premio di 1.000 euro e la pubblicazione del lavoro con Gangemi Editore. Il MYllennium Award è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Lazio e dal Ministero della Cultura. Vanta la medaglia di bronzo del Senato, onorificenza conferita a iniziative che si distinguono per spirito sociale, educativo e di alta rappresentatività.