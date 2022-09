Murales impressionante in caserma: è il vigile del fuoco più alto d'Italia

Il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo accompagnato dal vicesindaco Leonardo Animali, ha fatto visita al distaccamento cittadino dei Vigili del fuoco. Una visita istituzionale che ha permesso alle autorità cittadine di apprezzare il murales raffigurante il “Vigile del fuoco più grande d’Italia” completato da pochi giorni dai Technicalz, ovvero Federico Zenobi e Nicola Canarecci.

Le autorità sono state accolte dal comandante Provinciale, Pierpaolo Patrizietti, e tutto il personale in servizio nella sede della Vallesina. Il distaccamento “B. Mancini” di Jesi dopo la sede centrale di Ancona è la più attiva in termine di interventi superando i 1500 soccorsi annui svolti dalle sette unità in servizio. Il comandante Patrizietti ha consegnato agli artisti un elmo da intervento quale riconoscimento dell’opera realizzata.

Fiorderlmondo ha anche apprezzato l’opera in altorilievo Figli delle fiamme, realizzata in terracotta decorata a mano e lucidata a cera, raffigurante la quotidiana attività di soccorso dei Vigili del fuoco. L’opera è stata plasmata dalle mani di Angelo Melaranci, capo reparto dei Vigili del Fuoco, e recentemente apposta nell’atrio d’ingresso del Distaccamento. Angelo Melaranci ha omaggiato il Sindaco Fiordelmondo di una lampada da tavolo realizzata anch’essa a mano con raffigurata la fiamma fregio del Corpo Nazionale dei Vigile del fuoco.