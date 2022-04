Dove spuntano case tra i murales: il paese dell'anconetano che chiama artisti dal mondo

FABRIANO - Appassionati di murales? Ad Ancona non si può non visitare Capodimonte, ma in provincia c’è un vero e proprio pese dove queste opere d’arte sono caratteristiche. Cacciano è una frazione fabrianese ed è conosciuto dagli esperti del settore come il “Paese dei murales artistici”.

Animali, vita contadina, disegni fantasy e citazioni artistiche animano le vie di questo piccolo centro. La svolta artistica arrivò negli anni 2000, con due abitanti che si ispirarono ai famosi murales di Dozza, nel bolognese. Le strette vie e i muri delle case, fino ad allora anonimi, si prestavano bene a diventare grandi ”tele”. Vari circoli, attualmente il Fenalc, hanno poi avuto il ruolo di promuovere le opere d’arte, che negli anni hanno adornato anche la facciata dell’ex scuola.

Nel 2006, Cacciano era già considerata una culla dei murales, con il meeting che ha portato artisti da Paesi europei e Stati Uniti. Uno dei più noti e attivi artisti di zona è Federico Zenobi. Altri disegni sono firmati Renzo Barbarossa, Anna Maria Veccia, franco Zingaretti.