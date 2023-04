San Ciriaco "riapre" la mostra a scuola: torna "Mi ricordo le De Amicis"

ANCONA - In occasione della festività patronale di San Ciriaco sarà di nuovo visitabile la mostra fotografica "Mi ricordo le De Amicis", allestita con le foto d'epoca degli ex alunni in occasione della riapertura della scuola e che rappresenta uno spaccato della vita anconetana e del quartiere Adriatico in particolare.

A seguito del positivo riscontro dell'iniziativa, nella giornata di giovedì 4 maggio, dalle 16.30 alle 19.30 la scuola De Amicis di corso Amendola 47 che ospita la mostra, sarà di nuovo aperta al pubblico per consentire la visita a tutti coloro che non ne hanno avuto ancora la possibilità e per ritirare gratuitamente una copia della pubblicazione fotografica appositamente realizzata (fino ad esaurimento). L'iniziativa è curata dall'Assessorato alle Politiche Educative in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Novelli-Natalucci.