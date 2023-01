"Mi ricordo le De Amicis...", scuola verso la riapertura e si raccolgono foto per una mostra

ANCONA - De Amicis, in consegna i nuovi arredi per la scuola. Mentre procedono i lavori per la conclusione della ristrutturazione, ieri e oggi è in corso la consegna e sistemazioni dei nuovi arredi e pulizia dei locali. In occasione del ritorno alla normale attività didattica, l’assessorato alle Politiche Educative, così come è stato fatto per le Mercantini, lancia l’iniziativa “Mi ricordo le De Amicis...” invitando tutti gli anconetani che hanno frequentato nel corso degli anni questo istituto, a consegnare una foto (che poi verrà restituita) all’Ufficio servizi scolastici – educativi per l’approntamento di una mostra storica sulla scuola per la prossima riapertura. Rivolgersi a Leonardo Boldrini 071-2225009