Il mosciolo si raccoglie "facendo i fiati": cosa significa?

Non chiamatelo "cozza". Il mosciolo è qualcosa di molto più specifico. Per gli anconetani questo mitile non ha segreti. Siamo sicuri? Ecco come viene pescato

Moscioli di Portonovo, storia e curiosità della cozza "selvaggia"

I moscioli (e non mosciòli) sono le cozze o mitili “selvaggi”; quelli che si riproducono in modo naturale e vivono attaccati agli scogli sommersi lungo la costa del Conero, più precisamente nel tratto di costa che va da Pietralacroce fino alla spiaggia dei Sassi Neri di Sirolo.

Si raccolgono "facendo i fiati"

Il guscio del mosciolo è caratterizzato da uno spesso strato di concrezioni ed è tradizione degli anconetani raccoglierlo sul fondale "facendo i fiati", ovvero in apnea. Il sapore del mosciolo è più intenso di quello dei mitili d'allevamento.

La storia della pesca

Fino al secondo dopoguerra la pesca della cozza "selvaggia" era effettuata con barche a remi (le cosidette batane), utilizzando come attrezzo un forcone particolare, che serviva per strappare i moscioli dagli scogli. Nel tempo poi fu adottata la “moscioliniera”, una lunga pertica con in fondo dei denti di ferro ricurvi con la quale si raschiano gli scogli dalla barca. Molto importante per far conoscere ed apprezzare il mosciolo, fu il sorgere di piccole trattorie lungo la riva di queste spiagge negli anni ’50, che lo utilizzavano nelle loro cucine. Oggi la pesca della cozza di Portonovo è regolamentata in maniera tale da permettere di mantenere inalterato l’equilibrio tra quantitativo pescato e capacità di riproduzione. La commercializzazione del mosciolo si limita sopratutto ad Ancona, Sirolo e Numana ed in poche altre città della nostra Regione.

