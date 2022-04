Moneyless dipinge il Tiramisù: attacco d'arte in funicolare

OSIMO - Un progetto per dare una nuova veste al Tiramisù. Difatti, all'ingresso della funicolare cittadina, in questi giorni è all'opera l'artista internazionale Teo Pirisi Moneyless che «sta realizzando un'opera pittorica proprio sulle pareti in cemento armato dell'impianto di risalita che conduce ad Osimo centro».

L'iniziativa «è frutto della collaborazione tra Pop Up! Festival e la nostra città ed è sostenuta dalla Regione Marche, in collaborazione con Osimo Servizi e con il supporto di Caparol». Si legge nel post Facebook del sindaco Simone Pugnaloni: «L'arte, da sempre ingrediente importantissimo per la vita della nostra cittadina, diventa così parte integrante di un luogo di passaggio che quotidianamente tantissimi osimani utilizzano. Grazie all'arte di Moneyless presto, prendere quotidianamente il Tiramisù sarà davvero un piacere per gli occhi».