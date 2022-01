Il tempio al centro della Mole: un capolavoro che aveva due scopi

La Mole è uno dei monumenti più famosi di Ancona. Al centro dell’edificio pentagonale c’è lo spazio aperto dove d’estate si tengono eventi e concerti. Al centro c’è il piccolo tempio di San Rocco. A cosa serviva un tempo?

Nella seconda metà del 1700, quando il “Lazzaretto” era il luogo in cui venivano confinate le persone con malattie contagiose, l’edificio era raggiungibile solo via mare. Il tempio di San Rocco, dedicato non a caso al protettore dalle epidemie, aveva una duplice funzione. Una era quella di cisterna. Al centro del pavimento infatti c’è il coperchio della grande cisterna di acqua potabile, ottenuta filtrando l'acqua piovana. La seconda funzione era quella religiosa: essendo aperto su tutti i lati, il tempio permetteva a tutti di assistere alla messa limitando gli assembramenti.



(Foto Instagram @Monicaorciani)