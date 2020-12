Quando un anconetano "va a calandrì”: la traduzione del detto popolare

“Anda’ a calandrì” è un’espressione in dialetto anconetano che significa rigare dritto. Il portale “anconanostra” spiega che l’espressione deriva dal seguire un filo teso orizzontalmente. Questa tecnica, non a caso, è seguita in edilizia per costruire un muro perfetto.

Esiste anche l’espressione “andà a calàndru stortu”, che come è facile immaginare, significa l’opposto e cioè porre in essere comportamenti scorretti.