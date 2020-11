Quando ad Ancona «passa un "biro"…»

Tra i diversi modi di dire anconetani c’è una simpatica esclamazione: «Ao’ passa un biro!». Testualmente, significa che sta passando una persona la cui moglie non è del tutto fedele alla promessa nuziale. Ovviamente non c’è modo di sapere se quell’uomo viene realmente tradito, a meno che non lo si conosca direttamente.

L’espressione vernacolare nasce dalla traduzione della parola “biro”, cioè “montone” e l’associazione viene da sé. “Passa un biro” è però solo un’esclamazione che ad Ancona si usa pronunciare quando due persone hanno appena detto la stessa parola nello stesso momento.