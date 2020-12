Ginetta e Milena, le due “miss mamma” si raccontano in un libro

Presentato ad Albinea (Reggio Emilia) il libro “Miss Mmma Italiana” che raccoglie la storia di Paolo Teti, ideatore del concorso, e il racconto di ben 30 miss. Tra queste anche Ginetta Carrubba 58 anni di Osimo (Ancona) “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2020” e “Miss Mamma Italiana in Poesia 2019” e Milena Scavizzi 49 anni di Loreto (Ancona) “Miss Mamma Italiana Gold Glamour 2019”. Nel volume le protagoniste raccontano la loro esperienza di mamma, di donna, di Miss e come hanno vissuto il periodo di quarantena durante il primo lockdown.

Miss Mamma Italiana

“Miss Mamma Italiana” concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso e di altri concorsi come “Miss Nonna” e “Miss Suocera”) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.