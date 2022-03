La poesia di Ginetta in "top 5" del concorso nazionale

Un altro evento si è aggiunto all’elenco di iniziative legate a “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma: si tratta di “Miss Mamma in Poesia - Giornata Internazionale della Donna”, concorso di poesie e racconti brevi con tema “la Donna”, che ha coinvolto 28 Mamme “Miss”, che nei 29 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la loro “vena poetica” e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi, dedicati alla Donna. Nella Top 5 del concorso si è classificata anche l' insegnante osimana Ginetta Carrubba con la poesia "Ti immagino filandiera".

Il concorso

Le Mamme “Miss” hanno presentato le loro poesie inedite e una giuria tecnica, presieduta dal Presidente dell’Accademia Panziniana il dottor Flavio Ferranti, ha decretato le vincitrici, che sono state premiate nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria Igea Marina. All’evento erano presenti anche le Assessore del Comune di Bellaria Igea Marina, Adele Ceccarelli e Flaviana Grillo, la Presidente dell’Assemblea Legislativa Emilia Romagna Emma Petitti ed il Presidente di Romagna Tonino Bernabè. Le Mamme Miss, in occasione del loro soggiorno a Bellaria Igea Marina, accompagnate a bordo della auto d’epoca del Club Amici auto e moto d’epoca di Bellaria Igea Marina, hanno visitato la Casa Rossa dello scrittore Alfredo Panzini, per una visita guidata con il Dottor Flavio Ferranti e la Professoressa Marika Lazzarini, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Accademia Panziniana. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile.