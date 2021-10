Miss Mamma Evergreen 2021, fascia anche per Liliana e Ginetta: tutte le premiate marchigiane

Nell’area eventi dell’Hotel Union di Riccione, domenica 3 ottobre, si è svolta la Finale di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2021. Quattro le fasce vince dalle concorrenti marchigiane:

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ROMANTICA” Ginetta Carrubba, 59 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), mamma di David ed Elisa, di 32 e 20 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN FASHION” Liliana Maiani, 61 anni, centralinista, di Polverigi (Ancona), mamma di Gabriele e Cristian, di 39 e 31 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN GLAMOUR” Marina Marchionni, 63 anni, commessa, di Montegranaro (Fermo), mamma di Maicol di 35 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ELEGANZA” Vittoria Caponi, 63 anni, operatrice sanitaria, di Corridonia (Macerata), mamma di Alessio di 40 anni;

“Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma. «L’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società» scrivono gli organizzatori in una nota. “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2021” è Lorena Brunato, 60 anni, naturopata, di Genova, mamma di Stefano e Claudio, di 29 e 27 anni.