Ricette tradizionali marchigiane: La minestra nel sacco

La minestra nel sacchetto può essere considerata la versione ancora più morbida dei passatelli. E’ tipica delle Marche e dell’Emilia Romagna e perfetta per la stagione fredda.

Ingredienti (cucchiaio.it)

• 2 litri circa di brodo vegetale oppure di carne

• 100 g di farina

• 100 g di parmigiano grattugiato

• 80 g di burro

• 4 uova

• 1 limone

• noce moscata

• sale

Preparazione.

Mescolate insieme farina, parmigiano, burro (ammorbidito a temperatura ambiente), uova, sale e noce moscata. Grattugiate la buccia di limone e aggiungetela al composto. Arrotolate il tutto e avvolgete in un tovagliolo o della carta da forno, legando con lo spaghino bianco (come per l’arrosto). Bollite il brodo (senza osso) e immergete il rotolo per circa 40 minuti, poi sgocciolatelo, eliminate il tovagliolo e lasciate raffreddare. Tagliate a fettine spesse circa 1 centimetro e ricavatene dei dadini. Filtrate il brodo di cottura, riportatelo a bollore e immergete i dadini per pochi minuti.

Note: Si può servire insieme a erba cipollina tritata e parmigiano. E’ anche possibile far seccare i cubetti e cucinarli nel brodo il giorno dopo.

Fonte ricetta: Cucchiaio.it

Fonte foto: Le marchese del gusto.it