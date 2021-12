Cena a lume di candela ad Ancona? Gli 8 ristoranti top di Tripadvisor

Cenetta romantica a lume di candela? Quella che proponiamo è la classifica dei migliori ristoranti romantici in provincia di Ancona, stilata secondo Tripadvisor e aggiornata al 3 dicembre 2021. La classifica non tiene conto dei ristoranti chiusi per la stagione invernale.

La Classifica

1 - Saviotti

Frazione Massignano, 3

web



2 - Ristorante Fortino Napoleonico

Via Poggio 166, Portonovo

web

3 - Opera Nova della Marca

Frazione Varano 127

web



4 - Osteria del Poggio

Frazione Poggio, 57

web



5 - Osteria del Baffo

Via Monte San Venanzio

web



6 - La DegOsteria

Via Pizzecolli, 3

web



7 - Al Mandracchio

Largo Fiera della Pesca 11

web

8 - La Tavola del Carmine

Via del Carmine 51

web

Si consiglia di contattare le singole strutture per le disposizioni di sicurezza anti-Covid.