Chef marchigiani in cima alle classifiche di Top50Italy: "Clandestino" miglior ristorante di pesce in Italia, Uliassi secondo "Grande ristorante"

ANCONA - "Il Clandestino Sushi bar" miglior ristorante di pesce in Italia secondo la classifica di Top50Italy, Uliassi al secondo posto in assoluto nella categoria Grandi ristoranti della stessa graduatoria. Ancora riconoscimenti per gli chef pluristellati marchigiani.

La soddisfazione di Cedroni

Un riconoscimento per lo chef Moreno Cedroni e il "Clandestino Sushi Bar". Il locale si è piazzato al primo posto davanti a due ristoranti laziali: Il "San Lorenzo" di Roma e il "Romolo al Porto" di Anzio. Soddisfazione espressa dallo stesso Cedroni via social: «Il Clandestino il miglior ristorante di pesce d'Italia per #50topitaly ha commentato ieri sui social lo chef Moreno Cedroni -. Grazie a tutti i nostri ragazzi di sala e cucina che ogni giorno regalano sogni tinti di blu ai nostri clienti. Grazie a Luca Abbadir, con cui ogni anno condivido la creatività, a Massimo Franzin che orchestra magistralmente onde, desideri e cibo, ad Alessandro Mandrioli che dirige fuoco e fiamme, a Luciano, Barbara e Albert per il lavoro di valorizzazione della cucina Italiana. Grazie a tutta la mia famiglia, che sostiene da sempre i miei sogni e uno di questo si chiama #Clandestinosuscibar». Il Clandestino ha terminato la stagione 2022 domenica scorsa.

E quella di Uliassi

Post con ringraziamento anche da Uliassi. «Grazie mille a tutto il team @50topitaly ha scritto sui social per la conferma della seconda posizione». Uliassi chiuderà temporanamente lunedì prossimo per il consueto "staccare la spina". Riaprirà, come ogni anno, a marzo.