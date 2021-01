Mare, natura e cultura: i 3 anelli di Ancona da provare in bicicletta da strada

Il portale Marche outdoor, progetto voluto dalla Regione per lanciare il cicloturismo nel territorio, ha classificato i migliori itinerari delle Marche in base alla difficoltà. Guide e accompagnatori consigliano, per la zona di Ancona, tre anelli distinti da percorrere con bici da strada.

Ancona primo anello

Mare, natura e cultura

Categoria: difficile

Distanza: 103 km

Tracciato: asfalto

Altitudine massima: 290 metri

Dislivello: 1.200 metri

Itinerario: Numana, Sirolo. Massignano, Poggio, Camerano, Aspio, Polverigi, Santa Maria Nuova, Jesi, San Vittore, Cervidone, Cantalupo, Filottrano, Montoro, Fornace Giuliodori, Padiglione, Osimo, direttissima del Conero, Coppo, Numana.

Ancona secondo anello

Le zone del verdicchio e i castelli

Categoria: facile

Distanza: 80 km

Tracciato: asfalto

Altitudine massima: 456 metri

Dislivello: 1.252

Itinerario: Serra San Quirico, Trivio (punto di massima altitudine) Mergo, Poggio San Marcello, Montecarotto, Jesi, Coste, Staffolo, San Paolo di Jesi, San Giuseppe, Ponte Magno, Pianello, Castelbellino, Monte Roberto, Maiolati Spontini, Poggio Cupo, Angeli di Mergo, via Clementina sud, Madonna delle Grazie, Serra San Quirico.

Ancona terzo anello – Parco Gola della Rossa

Il terzo anello di Ancona Rebirth si addentra nel Parco Naturale Regionale della gola della Rossa e di Frasassi, un luogo da scoprire nella sua ricca storia.

Cetegoria: moderato

Distanza: 87 km

Tracciato: asfalto

Altitudine massima: 924 metri

Dislivello: 1.640 metri

Itinerario: Arcevia, Santa Croce, strada provinciale Arceviese, Isola centipera, Sassoferrato, strada provinciale di Sassoferrato, Berbentina, Molinaccio, La Posta, Fabriano, strada provincale val d’Esino, Borgo Tufico, Albacina, strada provinciale 11, Monte La Croce, San Giovanni, Serra san Quirico, Arcevia.