Il gelato non va (ancora) in letargo: scopri le migliori 10 gelaterie della provincia

La stagione del gelato volge al termine. O forse no. La lista delle migliori 10 gelaterie in provincia di Ancona. La classifica è stata stilata da Tripadvisor in base alle recensioni degli utenti.

La classifica

10 - Puro e bio (Senigallia)

Via Gherardi, 156 – tel. 071 097 5557.

9- Morelli (Numana)

Piazza del Santuario, 3 – tel. 071 933 0697.

8- Sbirulina (Corinaldo)

Via del corso, 152 – tel. 393 903 9611.

7- Pincini (Ancona)

Via Tavernelle, 154 – tel. 391 331 2619.

6- Bar Trieste (Jesi)

Viale Trieste 10 – tel. 0731 4860.

5- Pinguino (Falconara)

Piazza Mazzini, 8 – tel. 377 277 4615.

4- Bassotto (Sirolo)

Via Giulietti, 84 – tel. 327 082 4980.

3- Ciro e Pio Tuttogelato (Jesi)

Viale della vittoria, 89 –tel. 0731 59942.

2- Pasticceria Picchio (Loreto)

Via Traversa Rampolla, tel. 071 977760

1- Castellana (Castelfidardo)

Via IV Novembre 178 – tel. 071 780795.