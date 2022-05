Uno studio di commercialisti anconetano è tra i migliori 100 d'Italia secondo Forbes

ANCONA - Uno studio di consulenza anconetano tra i migliori 100 in Italia secondo Forbes. Lo studio Valentini, che opera ad Ancona, Recanati e Montecassiano, è stato premiato tra i 100 Best in Class Euroconference e TeamSystem. La graduatoria è stata stilata da Forbes Italia e Studio Ambrosetti.

Tra questi, nella categoria “Valore economico e sviluppo di business” generato per i propri clienti si è distinto lo Studio Valentini di Recanati. Fondato nel 1980 da Roberto Sanzio Valentini, lo Studio vive oggi grazie a Tommaso che nel 2006 accetta l’importante sfida del passaggio generazionale, rafforzando gli obiettivi già stabiliti dal padre. Di lì a poco anche il fratello Sebastiano, Consulente del Lavoro, entra a far parte del team, specializzato dalla consulenza fiscale alla finanza agevolata passando per l’area legale.