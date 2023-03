"Mi ricordo le De Amicis...", la mostra sulla scuola di corso Amendola diventa una pubblicazione

ANCONA - Mostra fotografica “Mi ricordo le De Amicis...”, l'esposizione allestita nella scuola di corso Amendola in occasione della riapertura diventa una pubblicazione in forma cartacea. Nell'opiuscolo vengono riprdotte le immagini in mostra ed è disponibile già da domani mattina 30 marzo, negli uffici dei Servizi scolastici educativi situati in viale della Vittoria n. 39 terzo piano. Ppotrà essere ritirata gratuitamente da tutti gli interessati fino ad esaurimento copie. Per informazioni rivolgersi a 071-2225032 oppure 071-2225009.