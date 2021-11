Mercatini di Natale già aperti nelle Marche: la guida

Albero e luminarie accesi, ora è davvero Natale. Quali sono i mercatini natalizi più belli nelle Marche? La nostra guida

Piazza Cavour Ancona

L’accensione dell’albero e delle luminarie ha dato il via ai mercatini e alle attività di intrattenimento. La ruota panoramica, attiva in realtà da diverse settimane e la pista di pattinaggio. Attrazioni anche in piazza Pertini. Stand di artigianato e gastronomia.

‘Natale che non ti aspetti’

Dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, più di cento iniziative con Il Natale che non ti aspetti, l’evento coordinato dall’Unione delle Pro Loco di Pesaro e Urbino e promosso dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino, che torna in presenza in tutta sicurezza grazie ai protocolli sanitari attivati rigorosamente dalle Pro Loco. Di seguito gli eventi in rassegna.

Pesaro nel Cuore

Mercatini di Natatale diffusi per le vie del centro, l’albero più illuminato d’Italia con 100mila led a risparmio energetico, la pista del ghiaccio e WePesaro Express. Tra le novità, Ice Slide e il Villaggio di Babbo Natale.

Candele a Candelara

Sette giorni (27 e 28 novembre – 4, 5, 8, 11 e 12 dicembre 2021) tra mercatini natalizi, laboratori, animazioni e gastronomia della tradizione. Il luminoso mercatino natalizio famoso e popolare in Italia si presenta rinnovato, trasformato e ridimensionato solo in questa edizione per tutte le restrizioni di sicurezza legate alle misure anti covid-19. Troverete a Candelara oltre sessanta tipiche casette in legno, per un mercatino selezionatissimo, che avrà come protagoniste le candele di ogni forma e profumazione, ma proporrà anche oggettistica artigianale e artistica legata al Natale. Gli espositori attorno alle mura del castello, presenti nelle precedenti edizioni, saranno concentrati in un nuovo spazio più visibile, fruibile e agevole per tutti sotto la cinta muraria. Potrete vedere una via dedicata ai presepi, dopo l’arco d’ingresso al castello, le sculture in ferro battuto che rappresentano i personaggi della natività che con la loro silhouette, ornate da centinaia di candeline, disegneranno i protagonisti del presepe nella via del borgo. All’ingresso della manifestazione è posizionata una torre e la corona d’avvento con le quattro luminose tematiche legate alle domeniche precedenti il Natale, posizionate su quattro piani, che daranno il benvenuto a tutti i visitatori.

Anche quest’anno funzionerà la gettonatissima “Bottega degli Elfi”, dove i bambini potranno lavorare con diversi materiali, realizzare candeline o altri oggetti e scrivere la letterina da consegnare direttamente a Babbo Natale che li aspetta all’esterno nella sua casetta. Non mancheranno animazioni musicali, trampolieri e animali da cortile da poter accarezzare.

Natale a Mombaroccio

Il borgo ha aperto già le sue porte con mercatini e e prodotti tipici. Ambientazioni e mercatini a tema. Green pass e mascherina obbligatori

Il Natale Più

A Fano, Il Natale Più (27-28 Novembre, dal 3 all’8, dal 10 al 12, dal 17 al 24 Dicembre) esalta il mix perfetto tra cultura, musica, arte, gastronomia, spettacolo, solidarietà, condivisione e tradizione in una grande festa che parte dal Pincio con il mercatino di Natale e si dirama nelle vie del centro con le casette di legno addobbate per il Natale.

Nel castello di Babbo Natale

Frontone irradia luce fino al mare dall'alto della sua fortezza medievale con i Mercatini nel Castello di Babbo Natale (28 Novembre, 5-8-12 Dicembre): l'unico mercatino accolto all'interno delle mura castellane con protagonisti gli artigiani, i commercianti e gli hobbisti del territorio in un trionfo di sapori natalizi, castagne e vin brûlé. Domina su tutti il trono di Babbo Natale.

