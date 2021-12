Menù di Natale con poche calorie, antipasto: l'Erbazzone evolution

Se a Natale ci si augura salute allora perché mangiare troppo e abbondare con grassi, sale e zuccheri? La dottoressa Chiara Manzi, dietista, propone un’alternativa con la tradizione il gusto ma anche il benessere. Un menù all’insegna del tradizionale. Partiamo dall'antipasti: l'Erbazzone Evolution da sole 142 kcal.

Antipasto: Erbazzone Evolution

Ingredienti

Bieta erbetta surgelata - 900 gr .

Farina tipo 00 - 124 gr.

Cipollotto bianco - 100 gr.

Acqua minerale naturale gassata

Parmigiano Reggiano Dop 36 mesi - 44 gr.

Inulina - 40 gr.

Acqua

Lardo - 20 gr.

Semola di grano duro - 10 gr.

Sale fino iodato - 6 gr.

Strutto - 4 gr.

Olio extravergine di oliva

1 Aglio bianco

Setacciare insieme metà dell’inulina, farina 00 ,farina di semola e metà del sale. Aggiungere l’acqua ed infine olio e strutto. Impastare per dieci minuti finchè l’impasto non risulta morbido e liscio. Avvolgere con la pellicola e far riposare in frigorifero per circa un’ora.

Cucinare a fuoco vivace le bietola in padella antiaderente per 10 minuti circa. Eliminare l’acqua in eccesso con l’aiuto di un colino, raffreddare e tritare grossolanamente a coltello. Sbucciare, lavare e tagliare a piccoli dadini (brunoise) il cipollotto. Stufare in padella con un po’ di acqua e 1/4 del sale e aggiungere l’aglio. Una volta cotto aggiungere 15 grammi di lardo e continuare la cottura per altri 5 minuti. Al soffritto ottenuto, dopo aver tolto l’aglio, aggiungere il trito di bietole, il parmigiano e il gel a base di inulina, preparato sul momento, mescolando 20 grammi di inulina con 30 g di acqua calda (60°C). Aggiungere al composto il sale restante.

Pesare 50 grammi di pasta occorrenti per la copertura. Stendere i due quantitativi in una sfoglia sottile di circa 1 millimetro di spessore. Rivestire la teglia (26 cm di diametro) con la quantità maggiore di pasta formando cosi la base; distribuire in modo uniforme il ripieno e coprire con la pasta restante.

Riscaldare il forno a 200 °C, poi abbassare a 180 °C e infornare per 15 minuti. Inumidire ancora la superficie con acqua e rinfornare abbassando la temperatura a 160 °C per altri 15 minuti. Ungere con 5 g di lardo la parte superiore dell’ erbazzone e rinfornare per altri 15 minuti. Fare attenzione alla cottura fino ad una colorazione dorata della sfoglia. Sfornare, raffreddare, porzionare in fette.