Le Marche nel menù di Natala: i piatti tipici da mettere in tavola

Le Marche sono ricche di tradizioni culinarie deliziose e il Natale è l'occasione perfetta per riviverle e gustarle. Ecco cinque piatti tipici delle Marche che potresti considerare per preparare un menù.

Vincisgrassi

Il Vincisgrassi è un piatto simile alle lasagne, ma con un tocco marchigiano. Si tratta di uno strato di pasta all'uovo intercalato con ragù di carne, funghi, besciamella e parmigiano. Può essere un piatto principale sostanzioso per il pranzo di Natale.

Brodetto di Pesce

Questo è un gustoso stufato di pesce, preparato con una varietà di frutti di mare come seppie, moscardini, cozze e scampi. Il brodetto è arricchito con pomodoro, aglio, prezzemolo e, in alcune varianti, con pepe rosso. Viene spesso accompagnato da fette di pane tostato.

Olive all'Ascolana

Le olive all'Ascolana sono un antipasto molto popolare in questa regione. Si tratta di olive ripiene di carne, generalmente di manzo o di maiale, impanate e fritte. Sono un ottimo finger food per iniziare il pasto natalizio.

Ciauscolo

Il Ciauscolo è un salame tipico delle Marche, noto per la sua consistenza morbida e spalmabile. Può essere servito come antipasto su crostini di pane tostato o come parte di un tagliere di salumi misti.

Cicerchiata

Per il dolce, puoi considerare la Cicerchiata, un tipico dolce natalizio delle Marche. Si tratta di piccole palline di pasta fritte e poi unite con miele o zucchero fuso per formare una sorta di "torta" a forma di ciambella. Puoi arricchirla con scorza d'arancia o limone.

Ricorda che le tradizioni culinarie possono variare da famiglia a famiglia, quindi potresti trovare alcune varianti di questi piatti nelle diverse case marchigiane.