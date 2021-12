Menù di Natale a prova di spreco: le ricette per salvare gli avanzi

Rendere il Natale più sostenibile non solo è possibile, è anche molto semplice: ogni piccolo gesto è importante e può concretamente fare la differenza. Phenix, la startup Tech For Good che fa dell’anti-spreco un’azione positiva e solidale dando vita a soluzioni sostenibili e innovative affinché gli invenduti non diventino mai dei rifiuti, ha realizzato un menu delle feste che consente di utilizzare scarti di carciofi, di funghi, avanzi di carne, zucca e polenta.