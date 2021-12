Maura, alias "Sarta beauty": «I miei vestiti tra artigianato e solidarietà»

Maura Pasquini, 45enne di Filottrano, realizza nel suo laboratorio di via Piemonte a Monsano i suoi prodotti di sartoria con materiali rigorosamente ecologici e Made in Italy, collaborando anche con altri artigiani e aziende rivolte al solidale e al “fatto a mano”. Abbigliamento e accessori, pezzi da arredamento fatti a mano, decorazioni natalizie, tutto rigorosamente artigianale, ecosostenibile e Made in Italy. Materie prime con il minor impatto possibile sull’ambiente e con materiali Made in Italy o, quando non possibile, Made in EU. «La Sarta beauty è la realizzazione del sogno che ho da quando avevo 20 anni – spiega Maura –. Dopo il diploma in Moda ho lavorato come modellista a Filottrano e Senigallia, quindi ho iniziato a realizzare bomboniere artigianali insieme a Frolla, il biscottificio gourmet che a Osimo dà lavoro a ragazze e ragazzi con disabilità e utilizza solo farine locali». Maura svolge anche attività a domicilio e su misura.

Un’attività solidale

Insieme a loro, La Sarta beauty aderisce anche alla campagna Artigiani per un sogno, che a fine novembre ha raccolto fondi per Mustafa, il bambino senza braccia e gambe diventato simbolo della guerra in Siria grazie alla foto scattata dal fotografo turco Mehmet Aslan, immagine che si è aggiudicata il Siena International Photo Awards 2021. Artigiani per un sogno ha raccolto fondi, grazie alla partecipazione di 32 artigiani a un’asta di beneficenza, sul profilo Instagram @frolla_microbiscottificio e @sienaawards, per donare protesi al bambino.

La Sarta beauty, in effetti, non si lascia sfuggire nessuna occasione di solidarietà. Nel mese di novembre ha venduto pochette parte del cui ricavato è andato al Centro Antiviolenza SOS Donna di Macerata per l’iniziativa Artigiane contro la violenza. Sono 5 le artigiane locali che hanno partecipato, ma l’idea è stata proprio di Maura. «Avevo sviluppato una linea di pochette decorate con frasi che incoraggiano l’autostima femminile – spiega –, quindi ho pensato di devolvere parte del ricavato a un’associazione attiva nelle tematiche di genere. Ne ho parlato con una psicoterapeuta dello sportello di ascolto del Centro e ho coinvolto altre artigiane: da qui è nato tutto». Alcune delle sue creazioni incluse le pochette solidali sono esposte al laboratorio di Elisa Latini, artista specializzata in scultura ceramica che ha partecipato a #artigianecontrolaviolenza, in via Roma 13c a Jesi.

Un’attività ecosostenibile

La moda è uno dei settori più inquinanti: uno degli obiettivi de La Sarta beauty è proprio quello di ridurre l’impatto della sua attività sull’ambiente, cercando alternative a basso impatto ambientale, sprecando meno possibile e usando fibre biologiche o alternative che non richiedano tanta lavorazione e spreco di acqua. Ad esempio, la fibra di bambù, che non richiede irrigazioni e pesticidi, ed è molto più produttiva di una coltivazione normale di cotone. «Dobbiamo fare tutti qualcosa nel nostro piccolo per salvaguardare il pianeta», spiega Maura. Ad esempio, sfruttando i ritagli delle stoffe per realizzare dischetti struccanti green o altri avanzi di tessuto come i rotoli “della nonna” di canapa, bellissimi e indistruttibili, per confezionare capi di abbigliamento alternativi, oltre che antibatterici, traspiranti e freschi. A impatto ambientale quasi zero.

Il corso

Il laboratorio sotto casa, in via Piemonte a Monsano, in cui Maura realizza i suoi prodotti, verrà presto ampliato. In cantiere anche il progetto di avviare un corso di taglio e cucito artigianale aperto a tutti, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.