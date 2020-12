Gli auguri in musica di Matteo, dedicato agli angeli in prima linea | VIDEO

I commoventi auguri in musica del cantautore Matteo Greco. Il videoclip “Natale per tutti” cita uomini e donne che, in generale, combattono le loro battaglie quotidiana. Le immagini invece seguono i militi della Croce Gialla di Ancona durante la consegna di simbolici pacchi regalo in giro per la città. Tra sequenze simpatiche, come l’autista dell’ambulanza vestito da Babbo Natale o la pausa colazione, il messaggio è chiaro: i volontari ci sono sempre.