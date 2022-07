Martina Strazzer, relax in baia: la TikToker da oltre un milione di follower in vacanza a Portonovo

ANCONA - Classe 2000, oltre un milione di follower su TikTok, Martina Strazzer, tiktoker e fondatrice del brand di gioielli "Amabile", passa le sue vacanze a bordo di una barca scorrazzando per la baia di Portonovo. Ha commentato: «Siamo in tantissimi» inquadrando tutte le barche in mare intorno a lei.

Oggi pomeriggio si è mostrata beata nelle storie Instagram mentre trascorre una domenica di relax taggando proprio la località anconetana tra tuffi, amici e bagni rinfrescanti. La sua ironia e la sua comicità le hanno consentito di guadagnare sempre più popolarità sui social. Amatissima dalle giovani ragazze, Martina si è conquistata una fetta di mercato proponendo le sue creazioni.