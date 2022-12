Una pizza dedicata a Cheddira, intanto l'attaccante (lauretano) del Marocco aspetta Mbappé

LORETO - La Pizza Walid Cheddira sta spopolando in poche ore. Mzzancolle, pomodorini, tonno, rucola, stracciatella e gamberetti et voilà: il mondiale è servito. La specialità è stata ideata dal giornalista Daniele Bartocci insieme al ristorante "Zia Emilia" di Danilo Capitanelli a Porto Recanati, locale tanto caro al centravanti della nazionale marocchina e che mercoledì prossimo affronterà la Francia di Mbappé in semifinale dei mondiali di calcio in Quatar.

Walid Cheddira, nato e cresciuto a Loreto, è un cliente abituale del ristorante che ha già fatto sapere di aspettare l'attaccante marocchino per gustare la pizza a lui deicata. Ovviamente, comunque vada la sfida mercoledì.