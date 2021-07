Manuela Arcuri sceglie il Conero: gita in barca tra moscioli e meraviglie nostrane

La showgirl di Anagni, a Portonovo per le ferie, ha visitato le meraviglie del Conero a bordo di un’imbarcazione della Conero Boat fermandosi in particolare al Trave. Immancabile l’aperitivo a base di moscioli e Verdicchio. Con lei la stilista Federica Bellesi

Manuela Arcuri sceglie il Conero e sceglie Portonovo. La famosa showgirl di Anagni, che sta trascorrendo le ferie in un hotel della Baia, questa mattina è stata avvistata (anche attraverso l'aiuto delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram) a bordo di un’imbarcazione della Conero Boat impegnata in un giro turistico tra tutte le meraviglie che offre il territorio soffermandosi, in particolare, nelle zone del Trave.

Nel corso del tour, immancabile, l’aperitivo a base di Verdicchio e moscioli molto gradito dai partecipanti. Con l’Arcuri, insieme ad altri, era presente anche la giovane stilista marchigiana Federica Bellesi.