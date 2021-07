Stasera sushi? I migliori 8 ristoranti ad Ancona secondo Tripadvisor

Per chi ha voglia di gustare il tipico piatto giapponese senza allontanarsi troppo ecco la lista dei locali meglio recensiti online

Stasera sushi? Se la risposta è sì e se si abita ad Ancona non bisogna andare molto lontano per gustare l’ottima pietanza giapponese. Ottimi piatti a base di riso, pesce e alghe sono serviti anche nel capoluogo dorico e i posti da sperimentare non sono poi così pochi. La classifica aggiornata degli 8 migliori ristoranti secondo Tripadvisor

1 - Ristorante Yoshi

Via Don Antonio Gioia, 1

2 - Ristorante Wok Fusion

Via Scataglini, 7

3 - Ristorante Cinese e Orientale

Via Terenzio Mamiani della Rovere, 18

4 - Hanami Ancona

Via Palestro 1/B

5 - Ristorante Cinese e Giapponese Kiyomi

Via Piave, 23

6 - Zako

Via Albertini, 36

7 - Yum Yum Unconventional Sushi

Corso Mazzini, 32

8 - 66 Fusion Restaurant

Via I Maggio, 66

