Mister Mancini da Marcello, la foto con lo staff per «svelare il modulo d'attacco alla brigata»

Incontri vip a Portonovo: il Ct azzurro ieri sera a cena al ristorante Marcello. Lo scatto con il personale in cucina

Roberto Mancini torna al ristorante "Marcello" dopo il trionfo agli europei. In verità ogni estate il commissario tecnico jesino è sempre gradito ospite nel locale di Portonovo ma la visita di ieri, 28 agosto, sembrava avere un sapore speciale.

Anche per lo staff in cucina, infatti, ha voluto scattare una fotografia insieme all'allenatore. «Il mister più famoso d’Europa a Portonovo - si legge nel post - a mangiare i moscioli da noi. Poi in cucina a spiegare qualche modulo con cui organizzare la nostra brigata d’attacco».