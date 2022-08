Nonna Mafalda compie 101 anni. Il segreto? Tagliatelle, uncinetto e famiglia

ANCONA - Mamma, nonna e ora bisnonna. E' una grande cuoca e il suo pezzo forte sono le tagliatelle. Mafalda Chielli Di Monte, anconetana, compie 101 anni.

Bravissima anche a fare lavori all' uncinetto, ora vive ancora da sola e si gode la sua famiglia: 2 figlie 4 nipoti e 5 pronipoti e tanta voglia di vivere. Come festeggia? Oggi, per lei, una mangiata di pesce.