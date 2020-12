Stelle al merito per i nuovi Maestri del lavoro, 11 vengono da Ancona e provincia: tutti i nomi

Saranno 29 i neo Maestri del Lavoro marchigiani ma, ancora, non sono state ben definite le modalità di consegna dei Brevetti e delle relative decorazioni della Stella al Merito del Lavoro. «L’aspettativa è che si ritorni all’ormai consolidata tradizione che vuole la Cerimonia il 1° Maggio in Prefettura alla presenza di Autorità civili, militari e religiose assieme ai tanti parenti ed amici dei neo insigniti, per far sì che il momento rimanga, com’è successo a noi tutti, un indelebile ricordo da custodire nella mente e nel cuore». ha spiegato il Console Regionale Luciano Orlandini. Di seguito l'elenco degli insigniti:

Per la provincia di Ancona

Daniela Boccoli - Monte San Vito

Claudio Caporaletti - Ancona

Germana Chiariotti - Jesi

Doriano Duca - Jesi

Luca Filippetti - Loreto

Maria Luisa Gagliardini - Jesi

Fabrizio Marcantognini - Trecastelli

Giandomenico Mariotti - Jesi

Chiara Naldi - Ancona

Renato Savelli - Ancona

Guido Vingiani -Senigallia

Altre province

Marco Pirro Annibale Arzeni -Fano

Isabella Maria Alboini - Ascoli Piceno

Stefano Ballarini -Fano

Nazzareno Banchetti -Cingoli

Maurizio Benedetti -Pesaro

Giulia Cittadini Bellini -Folignano

Maria Piera Costantini - Loro Piceno

Paolo Giuseppe Ferrario -Fermo

Franca Mannucci -Recanati

Roberto Mattei -Porto San Giorgio

Giancarlo Mei - Montecalvo in Foglia

Loredana Menconi - Cagli



Claudio Naticchioni - Ascoli Piceno

Rino Neroni -Monteprandone

Francesco Rosario Pastore - Fermo

Marco Quintavalle - Civitanova Marche

Alberto Sabbatini - Recanati

Maria Teresa Valenti -Cingoli