Bellezza e cultura, l "luoghi del cuore" più votati delle Marche: la top 10

Nel 2020, con ben 2.353.932 voti, gli italiani hanno voluto dimostrare il loro amore per il patrimonio culturale e ambientale italiano: il miglior risultato di sempre per il censimento del FAI. Questi sono i luoghi che hanno ricevuto più preferenze nelle Marche come "luoghi del cuore", con la relativa posizione nella graduatoria nazionale e i voti ottenuti. In provincia di Ancona comanda l'Antica Farmacia del Fatebenefratelli di Jesi.

I "luoghi del cuore" marchigiani

23° 13.358 Villa e Parco Cerboni Rambelli, San Benedetto del Tronto (AP)

31° 9.249 Abbazia di San Michele Arcangelo a Lamoli di Borgo Pace (PU)

56° 6.151 Pieve di Santo Stefano di Gaifa e Torre Brombolona Canavaccio, Urbino (PU)

63° 5.681 Antica Farmacia dell'ospedale Fatebenefratelli, Jesi (AN)

108° 3.888 Chiesa di San Francesco a Candelara, Pesaro (PU)

161° 2.687 Rocca Varano, Camerino (MC)

171° 2.552 Torre sul Porto Sentina, San Benedetto del Tronto (AP)

177° 2.490 Oratorio dell'ascensione al Palazzolo, Pergola (PU)

182° 2.431 Ferrovia Fano-Urbino (PU)

197° 2.266 Palazzo Gherardi, Senigallia (AN).