Lotteria Italia, colpo da 50mila euro: il biglietto venduto in provincia di Ancona

JESI - Lotteria Italia, vincita da 50mila euro a Jesi grazie a un biglietto che assegna premi di "seconda categoria". Il tagliando vincente è il D 229592. In tutto sono 195 i premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro. Ci sono i biglietti vincenti di prima categoria (quelli milionari), e poi quelli di seconda categoria (10 premi da 50mila euro ciascuno) e infine quelli di terza categoria (180 premi da 20mila euro ciascuno). Il primo premio è di 5 milioni di euro, il secondo 2,5 milioni, il terzo 2 milioni, il quarto 1,5 milioni e il quinto 1 milione. I 5 milioni vanno a Bologna, biglietto Serie D 271862.

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di prima categoria

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022-2023. Il primo premio della Lotteria Italia vale 5 milioni di euro e va quest'anno a Bologna (biglietto Serie D 271862). L'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria:

D 271862 venduto a BOLOGNA 1° Premio da € 5.000.000

L 486158 venduto a ROMA - 2° Premio da € 2.500.000

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM) - 3° Premio da € 2.000.000

E 004737 venduto a ROMA - 4° Premio da € 1.500.000

L 492408 venduto a PARMA - 5° Premio da € 1.000.000

Il primo premio della Lotteria Italia 2022 2023 è stato dunque vinto a Bologna: il biglietto più fortunato dell'anno è D 271862. Il secondo premio da 2,5 milioni è finito a Roma, biglietto serie L 486158. Il terzo premio da 2 milioni di euro ancora nel Lazio a Fonte Nuova, in provincia di Roma conil biglietto serie L 349605. Il quarto premio da 1,5 milioni è andato ancora a Roma, conil biglietto serie E 004737. Infine, il quinto premio milionario da 1 milione è andato a Parma, con il biglietto serie L 492408. Da notare che per Roma e Lazio si tratta di un bis rispetto all’edizione dello scorso anno quando a Roma finirono sempre due premi milionari, da 5 e 1,5 milioni di euro ed uno, da 2 milioni di euro, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

I premi sono in tutto 195 per oltre 16,2 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Lo comunica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Saranno 10 i premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e 180 i premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno (30 premi in più rispetto allo scorso anno). Ai rivenditori dei biglietti vincenti sono attribuiti premi per un importo complessivo pari a 111mila euro.

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di seconda categoria

Ecco i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2022 2023. Si tratta di 10 premi da 50mila euro ciascuno.

D 367432 PALERMO (PA)

F 328148 MONTE SAN SAVINO (AR)

P 005315 TORTORETO (TE)

A 265781 PARMA (PR)

O 309242 MEDESANO (PR)

B 197669 BENEVENTO (BN)

D 229592 JESI (AN)

C 442658 CAORLE (VE)

D 357293 FROSINONE (FR)

D 054762 VALLATA (AV)

Nessun biglietto vincente di terza categoria è stato venduto in provincia di Ancona.

Come riscuotere le vincite della Lotteria Italia 2022 2023

Il biglietto cartaceo vincente, integro e in originale, deve essere presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) all'indirizzo: Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; oppure in un qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale. Il vincitore deve comunicare generalità, indirizzo e la modalità di pagamento che preferisce tra assegno circolare, accredito sul proprio conto bancario o conto postale.

Nel caso il biglietto vincente sia stato acquistato online la richiesta di pagamento deve essere effettuata dal titolare del conto gioco in una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Al giocatore sarà rilasciata una ricevuta, presentando i seguenti documenti: stampa del promemoria di gioco, documento d'identità del titolare del conto gioco, codice fiscale e codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, sul quale accreditare la vincita.

Il vincitore potrà scegliere una modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale

I premi dovranno essere reclamati entro il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell'estrazione della Lotteria Italia 2022. In caso di smarrimento del biglietto cartaceo vincente, il premio non potrà essere pagato. Per quanto riguarda i biglietti online, invece, il promemoria di gioco può essere sempre recuperato dalla sezione "Movimenti e Giocate" del proprio profilo di conto gioco. I premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio saranno pagati entro 45 giorni dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lotteria Italia: tante vincite milionarie "dimenticate" e mai riscosse

C’è chi insegue una vincita milionaria per tutta la vita, ma nella storia della Lotteria Italia non mancano casi di dimenticanze clamorose. Negli ultimi 20 anni, come ricorda l’agenzia Agimeg, non sono stati riscossi premi per quasi 30 milioni di euro. Il primato (in negativo) spetta all’edizione 2008-2009, quando un giocatore di Roma non ritirò il primo premio da 5 milioni di euro, poi messo nuovamente in palio l’anno successivo (e questa volta vinto ed incassato). Quell’edizione va ricordata anche per il record di premi non incassati, il cui totale toccò addirittura i 7 milioni di euro.

Nell’edizione 2015-2016, sono stati ‘dimenticati’ oltre 2,9 milioni di euro, tra cui il secondo premio da 2 milioni di euro vinto a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Ma anche nel 2012 ci fu un clamoroso caso di vincita dimenticata. Non venne infatti mai riscosso il secondo premio da 2 milioni di euro e in totale furono quasi 3 i milioni lasciati nelle casse dello Stato, mentre nel 2014 furono scordati 1,7 milioni, tra cui il quarto premio finito a L'Aquila.